«الأرثوذكسية» تتيح جولات افتراضية للمعالم القبطية على الموقع الرسمي للكنيسة

أتاح الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية جولات افتراضية قبطية 360 درجة، في تجربة مقاربة للزيارة الواقعية لـ15 من المعالم القبطية الأرثوذكسية، شملت عددًا من الأديرة والكنائس القبطية في مصر والمكتبات القبطية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمكن الانتقال للجولات عبر هذا الرابط.

أديرة وادي النطرون ضمن الجولات الافتراضية

وتضم الجولات الافتراضية القبطية كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، جولة داخل المكتبة البابوية المركزية بوادي النطرون، ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، وكنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا، ودير أبو مقار بوادي النطرون، ودير السيدة السيدة العذراء- السريان بوادي النطرون، ودير السيدة العذراء برموس بوادي النطرون، وكنيسة السيدة العذراء بمسطرد، وكنيسة سرجيوس وباخوس بمصر القديمة، وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، ودير العذراء المحرق بأسيوط.

كما تتضمن الجولات جولة افتراضية لشجرة مريم بالمطرية والتي تعد إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة في مصر، وأعادت الدولة تجديدها ضمن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة تم افتتاحها منذ عدة شهور قليلة.

وتضم تلك الجولات القبطية موسيقى كنسية هادئة، كما تتضمن بعض الجولات شرح لبعض التفاصيل الخاصة بتلك الأماكن.

كاتدرائية ميلاد المسيح

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية من قبل عن مشروع لتصوير المعالم القبطية الأثرية بتجربة مقاربة لزيارة تلك المعالم في الواقع، وبدأت الكنيسة تلك الجولات الافتراضية بتصوير كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية والتي تعد الأكبر حجما وسعة في الشرق الأوسط؛ حيث تقع علي مساحة 15 فدانًا؛ أي ما يعادل 63 ألف متر مربع؛ وتتسع لأكثر من 8 آلاف شخص .

وتحتوي على مبني للمقر البابوي وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية، كما تحتوي على قاعة كبيرة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية، ويوجد بها من الداخل أيقونات مرسومة علي الحوائط تعبر عن ميلاد السيد المسيح، وبشارة القديسة العذراء مريم، وبعض الأيقونات المستوحاة من سفر الرؤيا.