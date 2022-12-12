أستاذ علم اجتماع تقدم روشتة لاستعادة الدفء الأسري: «افتحوا دوائر الحوار»

قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن الترابط والدفء الأسري بين أفراد الأسرة يوفر لهم راحة نفسية ويساهم في حل المشاكل، إضافة إلى تحقيق الإشباع النفسي والاجتماعي التي يكون تحقيقها أهم بصورة كبيرة من تحقيق الإشباع الاقتصادي والمادي.

غياب الترابط الأسري يزيد من الإصابة بالأمراض النفسية

وحذرت «منصور»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، من غياب الترابط الأسري في المجتمع، إذ يترتب عليه زيادة معدلات إصابة الأفراد بالتوتر وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض النفسية ورفع معدلات الاكتئاب والعنف والجرائم، إضافة إلى أن غياب الترابط الأسري ينتج عنه بعض السمات الشخصية المتعلقة بالاعتمادية وعدم تحمل المسئولية وضعف الولاء والانتماء للأسرة والمجتمع ككل.

اجتماع أسري يومي بدون أجهزة الموبايل

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها أن الترابط الأسري يمكن استعادته من خلال إدراك وجود المشكلة يلي ذلك إرادة أفراد الأسرة في استعادة الدفء الأسري، لافتة إلى ضرورة فتح دوائر أكثر للحوار داخل الأسرة، مع تحديد وقت ثابت للاجتماع بين أفراد الأسرة والالتزام به، بأن يكون ساعة على الأقل في اليوم بدون موبايلات وغيرها، مع ضرورة أن يلزم الآباء الأطفال ويقنعوا الشباب بحضور هذا الاجتماع اليومي.