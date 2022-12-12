«ساويرس الثقافية» تستعد لإعلان الأعمال المرشحة للفوز.. وموعد الحفل 8 يناير

كشفت مؤسسة «ساويرس»، للتنمية الاجتماعية عن موعد حفلها السنوي لإعلان الفائزين بالجائزة الثقافية في دورتها الثامنة عشرة، المقرر إقامته 8 يناير 2023، بمركز التحرير الثقافي، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي سياق متصل جاري الانتهاء من تقييم الأعمال المقدمة، بواسطة 7 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، وتستعد أمانة الجائزة حاليا لإعلان القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز بجائزة أفضل عمل في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو السينمائي لشباب الكتاب والأدباء يوم 18 ديسمبر 2022.

1010 عملاً في مختلف فروع الجائزة

يذكر أن المسابقة، تلقت في دورتها الثامنة عشر، 1010 عملاً في مختلف فروع الجائزة بينها 245 رواية ومجموعة قصصية لفرع كبار الأدباء، و208 روايات ومجموعة قصصية في فرع شباب الأدباء، بينما تقدم لجائزة السيناريو، فرع شباب الكتاب، 194 عملاً، بينهم 131 سيناريو لشباب الكتاب و63 سيناريو لكبار الكتاب، وفي فرع المسرح تقدم للمسابقة 221 نصا مسرحيا، وتلقى فرع السرديات الأدبية والنقد الأدبي 94 عملاً، بينما تقدم 48 متسابقا لجائزة أفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنه.

جائزة ساويرس الثقافية

وتعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم أدوار مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 18 عاما، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.