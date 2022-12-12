تفاصيل افتتاح المعرض السنوي للتقويم الميلادي واللوحات الزيتية بالغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، المعرض السنوي للتقويم الميلادي واللوحات الزيتية 2023، والذي قام بإعداده التوجيه العام للتربية الفنية، بمشاركة 10 إدارات فرعية، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة رباب عبد المحسن، مستشار التربية الفنية بالوزارة، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

معرض التقويم الميلادي

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل من العارضين عن لوحاتهم والمشروعات التي قاموا برسمها والتي كان جزء كبير منها يعبر عما سببه التغير المناخي في البيئة والسلبيات التي تواجهها الكرة الأرضية جراء الانبعاث الكربوني المدمر لغلافها الجوي والمسبب لارتفاع درجة حرارة الكون وما ينجم عنها من كوارث بيئية، وعبر الطلاب عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في المعرض.

لوحات فنية في المعرض

ومن جانبه أعرب محافظ الغربية عن تقديره لمواهب الطلاب، مؤكدا دعمه الدائم للموهوبين في شتى المجالات الفنية والثقافية، مشيدا بروح الولاء والانتماء لدى الطلاب والذي تمثل في اللوحات الفنية ذات المستوى العالي من الفن والإبداع، موجهاً الشكر لجميع المشاركين في المعرض من توجيه عام التربية الفنية والمشرفين على المعرض.

إقامة المعارض الفنية

وأشار «رحمي» إلى حرص المحافظة على إقامة المعارض الفنية المتميزة وتشجيع جميع ألوان الفنون التي من شأنها الارتقاء بالذوق العام، وإظهار الفن الراقي الذي يبرز مكانة عروس الدلتا، موجها مديرية التربية والتعليم بتنفيذ مسابقة على مستوى الإدارات الفرعية وتكريم الفائزين بديوان عام المحافظة.

وعلى هامش المعرض وتلبيه لرغبه طلاب الأمل للصم وضعاف السمع بطنطا، قام الدكتور طارق رحمي بحضور عرض «إيد في إيد»، والذي قدم فيه الطلاب عرضاً فنياً قدموا خلاله الشكر لرئيس الجمهورية على الإنجازات التي تمت في الجمهورية الجديدة.