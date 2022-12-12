شروط ترخيص الـ«بيوتي سنتر» في القانون الجديد.. أبرزها تخصيص مكان لقص الشعر

بدأت الحكومة والمحافظات المختلفة، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بينها تراخيص افتتاح المحال المتنوعة.

ومن ضمن المحال التي يبحث الأشخاص عن تراخيصها، مراكز البيوتى سنتر، لذا نعرض في السطور التالية، أبرز الشروط التي يجب توافرها في تلك المراكز لكي تعمل بشكل قانوني وفقًا للقانون الجديد.

شروط ترخيص البيوتي سنتر

وفيما يلي أبرز الاشتراطات الخاصة التي يجب توافرها للحصول على ترخيص مركز بيوتي سنتر:

1- تخصيص مكان لعمليات تهذيب الأظافر وإزالة الشعر، وتكون أماكن منفصلة عن باقي المركز، ويجوز الفصل بستائر حاجزة.

2- يخصص مكانا معينا من مواد مقاومة للحريق من أجل إزالة الشعر.

3- يُشترط تطهير أيدى العمال والعاملات قبل وبعد كل عملية مباشرة، مع التشديد على وجوب مراعاة نظافة أجسامهم وملابسهم.

4- يخضع عمال وعاملات المركز الخاص بالتجميل للرقابة الصحية وذلك طبقًا لاشتراطات وزارة الصحة.

ترخيص المحال والبيوتي سنتر

وفي ذات الصدد، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في بيان نشرته الوزارة، أن القانون الجديد لـ تراخيص المحال، يراعي تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص بقدر الإمكان وبشكل ميسر، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشائها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحصول على تراخيص المحال يكون في الجهات المخصصة لذلك ووفق معدل زمني مناسب خلال 3 أشهر فقط، إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.