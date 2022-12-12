حيثيات الحكم في قضية «خلية السلام»: كل متهم نال جزاء جرمه الإرهابي

كشفت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية السلام»، والتي قضت فيها بالسجن المؤبد لـ9 متهمين، والسجن 15 عامًا لـ13 متهمًا، والسجن 5 سنوات لمتهم، لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار وعلي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

حيثيات حكم قضية «خلية السلام»

وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، فإنّها تعرض عن إنكار المتهمين المجرد بجلسات المحاكمة، والذي قصد منه محاولة التخلص من المساءلة والعقاب، ومحاولة هز ثقة المحكمة في أدلة الثبوت على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المحكمة تضع موازين القسط وهي بصدد تقرير العقوبة، بعد أن أحاطت بوقائع الدعوي وظروف ملابساتها عن بصر وبصيرة، وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم والإثم رهينة، فإنّها تفرد العقاب الذي يستحقه كل متهم من المتهمين، بقدر جسامة جرمه ومدي مشاركته في الجريمة.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المتهمون جميعا ارتكبوا جريمتهم تنفيذا لغرض إرهابي، ومن ثم فإنّ المحكمة تقضي باعتبارهم إرهابيين عملا بأحكام المادة 39 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.