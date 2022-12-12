بارقة أمل بملف انتخاب رئيس جديد للبنان بعد تعطل انتخابه في 9 جلسات

مع بداية الأسبوع السابع للفراغ الرئاسي القائم في لبنان منذ 31 أكتوبر الماضي، بدت بارقة أمل في حلحلة المواقف التي تعطل انتخاب رئيس جديد للبلاد في مجلس النواب علي مدار 9 جلسات متعاقبة من 29 سبتمبر الماضي.

دعوة التكتل النيابية والمستقلين بالمجلس للحوار

جاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري في ختام الجلسة التاسعة التي عقدت يوم الخميس الماضي، عن دعوة الكتل النيابية والمستقلين بالمجلس للحوار وصولا إلى توافق علي مرشح يحظى بدعم ثلثي أعضاء المجلس لإنهاء الفراغ الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

ولاقت دعوة بري استجابة سريعة من الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط 8 نواب، كما يضمن بري دعم كتلتي الثنائي الشيعي في المجلس النيابي حوالي 30 نائبا، إضافة إلى كتلة حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميل الذي أكد قبل يوم أنه لن يرفض أي دعوة للحوار حول الانتخابات الرئاسية.

لا يسمح بإعادة انتخاب الرئيس الحالي إلا بعد انتهاء مدة ولايته

ويتم انتخاب الرئيس الجديد من قبل أعضاء مجلس النواب، وتقتضي الأعراف السياسية بلبنان أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية، حيث تعد الطائفة الأكبر في لبنان، ويستمر رئيس الجمهورية في منصبة لمدة 6 سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد انتهاء مدة ولايته.