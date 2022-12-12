تفاصيل تصعيد 5 مدارس بمسابقة أوائل الطلبة في نجع حمادي بقنا

أعلنت اللجنة الإشرافية المكلفة بالإشراف على تنفيذ وإعلان نتائج مسابقة أوائل الطلبة، نتيجة المسابقة للدور التمهيدي والذي تستكمل فعالياته، اليوم الاثنين، بمركز التنمية المهنية التابع لإدارة نجع حمادي التعليمية، برئاسة تغريد حمادي إسماعيل.

مسابقة الأوائل في قنا

وقال إمام عبد اللاه، عضو المكتب الفني لتوجيه التربية الاجتماعية وعضو اللجنة الإشرافية في مسابقة أوائل الطلبة، إن المرحلة الابتدائية تنافس فيها اليوم مدارس الأقباط بنات الابتدائية ونجع عبد القادر الابتدائية والإصلاح الزراعي، بينما تخلف عن الحضور مدرسة الرحمانية الحديثة، وتم تصعيد مدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بنجع حمادي ومدرسة الأقباط بنات بنجع حمادي.

وأضاف الأمير نور، رئيس قسم التعليم الإعدادي في نجع حمادي، وعضو اللجنة الإشرافية، أن الدور التمهيدي للمرحلة الإعدادية تنافس خلاله مدارس القمانة الإعدادية والشرقي بهجورة الإعدادية والعروبة الإعدادية والنصر الإعدادية بالرحمانية، وتم تصعيد مدرسة القمانة الإعدادية ومدرسة العروبة الإعدادية.

وتابعت هدى جابر، رئيس قسم التعليم الثانوي وعضو اللجنة الإشرافية، أن الدور التمهيدي للمرحلة الثانوية تنافس فيه مدرسة الشرقي بهجورة الثانوية والرئيسية الثانوية، وتم تصعيد مدرسة الشرقي بهجورة الثانوية.

المسابقة مستمرة حتى نهاية ديسمبر

وأوضح عبد الله أبو بكر، مدير التعليم الإعدادي وعضو اللجنة الإشرافية على تنفيذ المسابقة، أن فعاليات المسابقة مستمرة حتى يوم 21 من ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وصابر عبد الحميد زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وراجح صابر الطيب، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، بإشراف توجيه التربية الاجتماعية، ومديري المراحل التعليمية.