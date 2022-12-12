الحكم على 3 متهمين في فض اعتصام النهضة 16 فبراير المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» لـ16 فبراير للحكم.

تكدير الأمن والسلم العام

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، نسبت لهم العديد من التهم من بينها تدبير تجمهر الهدف منه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قاوموا رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، وقاموا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطعوا الطرق، ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة.

مقاومة رجال السلطة العامة

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قاوموا رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميداني رابعة العدوية والنهضة.