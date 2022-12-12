شريف صلاح الدين يكتب: المستقبل.. مسؤوليتنا جميعا

ستظل المشكلة السكانية والزيادة غير المعقولة في أعداد السكان سنوياً مشكلة تؤرقنا جميعاً ، فهى الخطر الداهم الذى يلتهم كل ثمار التنمية .. ويدفعنا إلى الوراء ..ومهما كان حجم التنمية التى ستتم فإنها لن تستطيع مواجهة هذا السيل المنهمر من المواليد عاماً بعد الآخر .. ففي أقل من 56 يوما زدنا نحو ربع مليون نسمة.

وفي خطابه الأخير في افتتاح عدة مشروعات في الإسكندرية على رأسها محور المشير أبو ذكرى ومشاريع إسكانية وتطوير قصر المنتزه أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى أن كل عام يدخل سوق العمل نحو مليون مواطن ..

وقال الرئيس معنى هذا أننا في 3 سنوات نحتاج إلى توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل بالحد الأدنى من المرتبات..

وخاطبنا الرئيس جميعا.. ووجه حديثه إلى كل بيت مصرى قائلا : "قولى وانتبه.. ازاى توفر 3 ملايين فرصة عمل خلال الثلاث أو الأربع سنين اللى جاييه ؟..ده زيادة عن الموجود في السوق..والرقم مش بسيط..ومفيش دول في العالم كثير ، تقدر توفر فرص عمل للحجم ده سنويا.."

الرئيس في الخطاب تحدث فقط عن فرص العمل المطلوبة مع الزيادة السنوية في عدد السكان التى تتجاوز المليونى نسمة سنويا..ولم يشر إلى حجم الفصول الدراسية والمدارس المطلوبة..ولا المستشفيات .. ولا المساكن .. ولا من القمح ومختلف مواد الغذاء .. ولا المرافق .. ولا المواصلات إلى آخر ما لابد من التوسع فيه سنوياً لكى نواجه طوفاناً لاينتهى من زيادة السكان.

المشكلة السكانية لابد أن تؤرقنا جميعاً .. ولابد أن يفكر كل مصرى في مستقبل الوطن مع هذه الزيادة التى لايمكن أن تلاحقها التنمية .. بل تلتهم كل عوائدها .. ولابد من التفكير في حلول غير تقليدية لتوعية المواطنين بأخطار هذه الزيادة والاكتفاء بطفل واحد أو طفلين.. ولابد من أن تتناول وسائل الإعلام هذه القضية بشكل دائم .. وأن تكون هناك وسائل للتواصل مع الأسر في الريف والصعيد ..بالإتصال الشخصى للنقاش والأقناع وإيضاح الأضرار ..ولابد أن يتكاتف رجال الدين مع الدولة في هذا الإطار وأن تتناول خطب الجمعة أو القداسات في الكنائس هذا الأمر .. ونحن في هذه السطور لا نحاول أن نرسم خطة لمواجهة الزيادة السكانية .. إنما نحن نشارك في إنارة الوعى بخطورة المشكلة ..والدولة لديها من الأجهزة والإطارات القدر الكافي الذى يمكن من خلاله التركيز على مواجهة هذه المشكلة ليتوقف هذا السيل من الإنجاب غير المسئول .. ولدينا دول عالمية كبرى تحافظ على مقدار سكانها دون زيادة تذكر.. لكى توفر لأبنائها حياة لائقة.. ونحن نتطلع فقط إلى زيادة مقبولة.

كل مواطن في مصر يجب أن يضع نفسه في موضع المسئول عن مستقبل بلده.. لأن هذا المستقبل هو مستقبل أبنائه وأحفاده .. وقد أشار الرئيس السيسى إلى هذا عندما قال إن كل أنسان في مصر مسئول.. وهذا هو ما يجب أن نعمل من أجله.. إشعار كل مواطن بأنه مسئول عن مستقبل بلده.. مستقبل أبنائه وأحفاده.. وأن للمسئولية ثمناً لابد من الحرص على الوفاء به.. وعلى رأس هذا يأتى حرصه على الحد من الزيادة السكانية حتى تتوفر حياة كريمة للوافدين الجدد.. وتتوافق خطط التنمية مع قدر مقبول من الزيادة السكانية.

وبقدر ما كان خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى في افتتاح مشروعات الإسكندرية مشيداً بجهد كل من شارك وخطط ونفذ لهذه الأعمال الكبرى .. بقدر ما كان أيضاً دافعاً لنا جميعا لكى نفكر في حياتنا ونتوقف عن الزيادة السكانية المخيفة .. ونشارك جميعاً في توعية أقاربنا وجيراننا ومعارفنا بأخطار هذه الزيادة .. ليس على الوطن فحسب وإنما أيضاً على كل من يشارك في هذه الزيادة السكانية بإنجاب غير محسوب.

ولابد أن نشيد بالمشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس السيسى في الإسكندرية في الأسبوع الماضى.. والتى تعيد إلى الإسكندرية جمالها ورونقها وتفتح آفاقاً جديداً للاستثمار والتنمية في عروس البحر المتوسط .. وعلى رأسها محور المشير أبو ذكرى.. وهو ليس طريقا فحسب.. وإنما هو أيضاً يوفر فرصاً استثمارية كبرى.. وقد رافقه إنشاء 12 منطقة استثمارية.. ويجرى التخطيط لمناطق أخرى .. كما تم أيضا افتتاح عدة مشروعات إسكانية.. وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير قصر المنتزه الذى سيجعل منها وجهة للسياحة العالمية والمحلية أيضاً .. مصر تنمو وتتقدم .. ولكن مشكلة الزيادة السكانية لابد من أن تجد من كل مواطن قدراً كبيراً من الاهتمام والمشاركة الفعالة في الحد من تفاقهما .. ولابد أن يدرك كل مواطن أن بناء المستقبل ليس مسئولية الدولة وحدها.. بل هى مسئوليتنا جميعا.

مقال الكاتب الصحفي شريف صلاح الدين رئيس تحرير مجلة «حريتي» في العدد الجديد للمجلة