مي كساب تنشر مشهدا من مسلسل العمدة: «يا ترى البصة دي لمين؟»

شاركت الفنانة مي كساب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مشهدا من مسلسل «العمدة»، وطرحت سؤالا للجمهور عن تفاصيله.

وعلقت مي كساب على المشهد: يا ترى البصة دي لمين فيهم «جعفر العمدة» محمد رمضان، «عايدة» زينة، ولا «دلال» إيمان العاصي، ولا «نرجس» منة فضالي، ولا «وصيفة» هالة صدقي.. استنونا.. العمدة.

أبطال مسلسل العمدة

وتجسد مي كساب خلال المسلسل الرمضاني العمدة، دور ثريا، إحدي زوجات جعفر العمدة، والمسلسل بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

واحتفلت أسرة المسلسل بعيد ميلاد مي كساب، خلال كواليس تصوير العمل.