«عمال مصر» يطالب اتحاداته المحلية بالتواصل الدوري مع العاملين وحل مشكلاتهم

طالب محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاتحادات المحلية التابعة لاتحاد العمال بضرورة التواصل مع العاملين والروابط العمالية في كل القطاعات والمؤسسات بالمحافظات والاستماع للمشكلات والتحديات التي تواجههم، على أن تكون هذه اللقاءات بشكل مستمر للوقوف على آخر المستجدات بشأن الأوضاع العمالية.

التواصل مع العمال بشكل دوري يساهم في الوقوف على المشكلات والتحديات

وقال جبران، إن التواصل مع العمال بشكل دوري يساهم في الوقوف على المشكلات والتحديات التي تواجههم بين الحين والآخر، مع ضرورة أنّ يتم رفع هذه المطالب إلى التنفيذيين سواء بالمحافظات أو الوزارات المعنية من أجل إيجاد حلول لها، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بملف التدريب والتثقيف العمالي في ظل التطور الذي يحدث من حولنا في العالم وسوق العمل.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال الاجتماع الذي عقده ظهر أمس الاثنين، مع مسؤولي الاتحادات المحلية التابعة لاتحاد العمال: «تقدمنا برؤية شاملة للاتحاد حول مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسة الاستماع التي عُقدت الخميس الماضي في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتضمنت كافة الملاحظات حول مشروع القانون».

وأوضح محمد جبران: «من الضروري أنّ يخرج قانون العمل الجديد بشكل متوازن لأطراف العمل، يحافظ على حقوق العاملين بالقطاع الخاص ويضمن الواجبات لأصحب الأعمال»، مشيرًا إلى أنّ اللقاء مع الاتحادات المحلية نهج دوري اتبعه اتحاد العمال مؤخرًا في ظل أجواء الحوار الوطني الذي تعيشه البلاد، حيث أنّ الغرض من هذه اللقاءات هو الوقوف على آخر مستجدات ومتطلبات العمال بالمصانع والشركات والمؤسسات.

ويذكر أن لقاء اليوم شهد حضور عدد من القيادات العمالية، حيث حضر كل من «محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، محمد عبد ربه رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، و محسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، و محمود كامل رئيس نقابة السكة الحديد، وإسماعيل صبري المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر».