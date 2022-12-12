«إعلام سوهاج» ينظم ندوة لدعم قطاع السياحة الخضراء بالمحافظة

نظم طلاب الفرقة الثانية «علاقات عامة» في كلية إعلام بجامعة سوهاج، اليوم الاثنين، ندوة توعوية لدعم قطاع السياحة الخضراء بسوهاج، برعاية الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب، وبحضور الدكتور عماد الصوينع، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار ومدير مركز نور البصيرة بالجامعة، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح، رئيس قسم الإعلام، ولفيف من أساتذة قسم الإعلام بالكلية.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي احتضنها القسم طوال الأيام الماضية لدعم مبادرة «سوهاج بعيون خضراء»، والتي انطلقت بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر الماضي.

التوعية بمخاطر التغيرات المناخية

وأشار الدكتور عماد الصوينع، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار، في كلمته، أن الحملة التي قام بتنفيذها الطلاب تهدف للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية على قطاع السياحة في مصر وكيفية المحافظة على هذه الآثار من مخاطر التغيرات المناخية للإبقاء عليها للأجيال القادمة في أزهي صورة، كما حافظ عليها أجدادنا القدماء لتصل إلينا بهذا المنظر البديع الخلاب.

التشجير للمحافظة على البيئة

وتناول «الصوينع» في حديثه، أن المصريين هم أول من تبنوا فكرة التشجير للمحافظة على البيئة، حيث كان المصري القديم حريصا على زراعة الأشجار المثمرة حول فناء منزله، كما ظهر في عديد من اللوحات المكتشفة، وأوامر الفرعون المكتوبة على أوراق البردي التي تحث المزارعين على ضرورة العمل والزراعة ومكافحة الآفات وحماية البيئة من التلوث.

وأضاف أن المصريين أول من اخترعوا أدوات النظافة الشخصية والعامة للحفاظ على البيئة، مثل «مشروعات الصرف، والحمامات المنزلية، وأدوات شخصية مثل فرش الأسنان، وأدوات الزراعة والطهي» وغيرها، وهذا دليل على أن المصري القديم كان نظيف الهيئة ويهتم بالبيئة وجمالها ووضع أسس لحمايتها والمحافظة على ثرواتها الطبيعية المتجددة وغير المتجددة.

الندوة ليست الأولى من نوعها

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح، رئيس قسم الإعلام بجامعة سوهاج، أن هذه الندوة التي نظمها طلاب الفرقة الثانية علاقات عامة، والتي تأتي على هامش تدشين حملة «سوهاج بعيون خضراء»، ليست الأولى من نوعها التي يتبناها طلاب قسم الإعلام، بل القسم مستمر في دعم القضايا ذات طابع الاهتمام المشترك بين الواقع العملي والنظري للطلاب، وتطبيقها في صورة حملات إعلامية هادفة من أجل إحداث طفرة ثقافية على مستوى الفكر تجاه هذه القضايا الهامة لدى أبنائنا من داخل وخارج الجامعة.

وأكدت رئيس القسم، أن هذا هو دور الإعلام الواعي الحريص على دعم النقاط الإيجابية وإبرازها للجمهور، ويأتي من منطلق حرص قسم الإعلام على دعم طلابه في الاحتكاك العملي وتأهيلهم إلى سوق العمل لتخريج كوادر شبابية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل بالخارج.