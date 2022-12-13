أصغر عارضة من ذوي الهمم في «باب رزق» بالإسكندرية.. تساعد والدتها في العمل

في لفتة إنسانية، احتفلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، بعيد ميلاد أصغر عارضة مشاركة في معرض «باب رزق 2» المخصص لذوي الهمم، وهي الطفلة مريم أحمد، 8 سنوات، والتي تساعد والدتها في تجهيز الخضار المباع في المعرض، وذلك في بادرة نشرت الفرح والسرور في قلوب أطفال «القادرون باختلاف».

جاء ذلك في شاطئ ذوي الهمم بالمندرة في ثالث أيام معرض باب رزق 2 المخصص لعرض منتجات الصغار والكبار من ذوي الهمم الاحتفال.

فرحة ذوي الهمم بعيد ميلاد أصغر عارضة

وانتابت الطفلة مريم ومن رافقها من ذوي الهمم حالة من السعادة الكبرى، وشكروا رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فيما احتفلوا سويا بممارسة الألعاب المشيدة على الشاطئ.

ساعدت والدتها في عملها

وقال اللواء جمال رشاد، إن الطفلة تعاني من متلازمة داون، وهي وحيدة والدتها إلا أنها تساعدها في عملها المتمثل في صناعة الخضار والمأكولات، وحين علمت الإدارة المركزية أنها ستتم عامها الثامن خلال فترة المعرض فتقرر الاحتفال بها، ثم أعقب ذلك تقديم بعض الفقرات الفنية من بعض الفرق الاستعراضية للأطفال ذوي الهمم والدمج.

مصايف الإسكندرية: الكثير من العارضين نفذت معروضاتهم

وأضاف رشاد لـ«الوطن»، أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من المواطنين تشجيعا للعارضين، كما نوه بأن هناك الكثير من العارضين تنفذ معروضاتهم بنهاية اليوم، ما يسعدهم ويدخل الفرحة على قلوبهم.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن المعرض مستمر حتى يوم الخميس المقبل وفي انتظار تشريف المواطنين لتشجيع العارضين من ذوي الهمم ومساندتهم.