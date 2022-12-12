ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه أولاد سالم بسوهاج

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه أولاد سالم السطحية بمركز دار السلام، بطول 500 متر وعرض 300 متر متصلة.

إغلاق مأخذ محطة المياه

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه سوهاج، أنه تم التنسيق مع غرفة عمليات محافظة سوهاج وإغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازي لضخ المياه للمواطنين.

متابعة عينات المياه

وقال منصور صابر علي، رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب بسوهاج، إنه يجري متابعة البقعة ويتم أخذ عينات مياه باستمرار لتحليلها حتى تنتهي آثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة، وسيتم رفع عينات المياه الأخيرة ومطابقتها بالمواصفات القياسية قبل إعادة تشغيل المحطة، فضلا عن جاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أي آثار لبقعة السولار أمام مأخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

جدير بالذكر أنه تم إخطار الجهات المعنية بمديرية الصحة والري والمسطحات المائية وقطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبني سويف لرفع درجة الاستعداد.