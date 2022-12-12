«أم كريم» يدا بيد مع الزوج «عشان الضنا يرتاح».. 17 سنة تحمل القصعة و«عيون الناس ما بترحمش»

قصة كفاح بطلتها «أم كريم» أو «نورا»، التى قررت مساعدة زوجها بعد مرضه، لتلبية احتياجات أسرتها وتوفير مصاريف دراسة أبنائها: «عندى بنت فى أولى ثانوى وولدين نفسى أعلمهم وأربيهم كويس»، لافتة إلى أنها لم تتذوق طعم الراحة منذ سنوات، وأصبحت أمنيتها فى الحياة تتلخص فى نومة هنيئة وإجازة لراحة جسدها: «بطلع من بيتى الفجر وبرجع العشا، ببدأ يوم جديد فى الغسيل والطبيخ وشغل البيت، مابرضاش أخلّى بنتى تعمل حاجة عشان تتفرغ لمذاكرتها».

تُخفى شكواها من ألم حمل الخرسانة وتستبدلها بابتسامة رضا، تتمنى أن تختم حياتها وهى مُطمئنة على صغارها: «بقالى 17 سنة فى الشغل، كنت بسرح فى الأراضى وبجمع المحصول وبشيل على راسى علشان ماقعدش فى البيت، لأن شغلانة المعمار مش دايمة فكان لازم أجرب كل حاجة وأفضل واقفة على رجلى وبيتى مستور».

تشير السيدة الثلاثينية إلى أنها تقيم فى مدينة كفر الشيخ وتتنقل من محافظة لأخرى وراء عملها، منها الغربية والإسكندرية، وغيرهما من المدن والقرى، بحثاً عن الزرق الحلال بحسب تعبيرها: «بنكافح بعرق جبينا عشان مانمدش إيدينا لحد وبنحافظ على سمعتنا لكن عيون الناس مابترحمناش».

سنوات كفاح تتمنى «أم كريم» أن تتوجه بالعوض والراحة التى اشتاقت لها، لتحصل على إجازة لتلتقط أنفاسها بعد رحلة شاقة شهدت الكثير من التعب والمعافرة: «مش هرتاح غير لما أجوّز ولادى وأطمن عليهم وأشوفهم مبسوطين ونفسى يكون فيه تأمين على حياتنا لإننا ممكن نتعرض للإصابات»، لافتة إلى أنهن يحملن أرواحهن على أكتافهن فى كل صباح يخرجن فيه ويتركن أسرهن بحثاً عن الرزق فى مهنة مُغلفة بالمخاطر تكلفهن حياتهن بسبب ثقل معداتها وصعوبتها.