تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، نشاطًا في تداول البضائع وحركة السفن وصولاً ومغادرة، وبلغ حجم التداول حوالي 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

9 سفن متراكية على أرصفة الموانئ

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر، أن 9 سفن متراكية على أرصفة الموانئ، وبلغ حجم التداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و860 شاحنة و64 سيارة.

حركة الصادرات والواردات بموانئ الهيئة

وذكر البيان الإعلامي للهيئة أن حركة الواردات سجلت اليوم 5000 طنًا، و433 شاحنة و50 سيارة، بينما سجلت حركة الصادرات 11000 طنًا، و427 شاحنة، و14 سيارة.

ميناء سفاجا استقبل السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس

وأشار البيان إلى ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.

وشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع عامة ومتنوعة، و125 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات (وصول وسفر) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1227 راكبا بموانيها.