محلات تخضع لنظام الترخيص بالإخطار.. اعرف المجالات وإجراءات التقديم

استحدث قانون المحال العامة الجديد، الأنشطة التجارية التي تخضع لنظام الترخيص بالاخطار، وعددها 65 نشاطا، مقسمة إلى عدة فئات، منها: الأغذية والملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية، والبناء والتشطيب، وفق ما نشرته بالجريدة الرسمية بشأن قانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية.

ونستعرض بالتفصيل، المقصود بالترخيص بالإخطار، والأنشطة التي ينطبق عليها هذا النظام، وخطواته، وفق قانون المحال العامة.

الترخيص بالاخطار

استحدث قانون المحال العامة، لأول مرة نظام «الترخيص بالاخطار» للأنشطة التي لا تمثل مخاطر كبيرة على الصحة والبيئة والسلامة والأم، موضحا أن هناك 65 نشاطا، يجوز ترخيصها بالإخطار، تمثل 70% من الأنشطة العاملة في مصر.

أنشطة تخضع لنظام الترخيص بالإخطار

تتضمن المجالات التي يمكن بدء نشاطها بنظام الترخيص بالإخطار:

- محل بيع العسل الأبيض والأسود.

- محل بيع السمن ومشتقاته.

- محل بيع وتوزيع المواد الغذائية التي لا تتطلب شروطًا خاصة للتداول والحفظ «التجزئة أو الجملة».

- محل بيع الخضار والفاكهة بالجملة أو التجزئة.

- محل بيع البن وملحقاته.

- محل بيع البلح والتمور والعجوزة.

- أكشاك بيع الخل.

- محل بيع وتأجير الملابس بكل أنواعه.

- محل بيع الخيوط والتريكو والأشرطة المجدولة.

- محل بيع الخردوات والخيوط المغزولة من الألياف النباتية.

- محل تنجيد بلدي وإفرنجي.

- محل بيع السراميك والبورسلين.

- محل بيع العدد والأدوات اليدوية.

كيفية الحصول على ترخيص بالاخطار

يمكن للراغبين في استخراج تراخيص بالإخطار، للمحال التي لا تمثل مخاطر، من خلال إخطار المركز المختص بتشغيل المحل، على النموذج المعد لهذا، ويرفق به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ووفق قانون المحال العامة: «يلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه، ما يفيد تسلم هذا الإخطار، من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية».

وتنص المادة 13، من القانون، على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار، وفي حال تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة، وفقا لأحكام هذا القانون، يعد المحل العام مرخصا به، بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من القانون.