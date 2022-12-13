«جريمة في 15 دقيقة».. اعترافات المتهم بقتل والديه وشقيقه بسبب الميراث بكفر الشيخ

وقف الشاب المتهم بقتل أسرته في كفر الشيخ، يستقبل أسئلة محقق النيابة، معترفًا بجريمته المروّعة في مسرح الجريمة، خلال محاكاة للواقعة بالصوت والصورة، شرح كيف تخلص من والديه وشقيقه في «15 دقيقة».

خلاف على الإرث

طبقًا لما ورد في تحقيقات النيابة العامة، فالمتهم عاد لمنزله في الساعات الأولى من صباح اليوم، عاد إلى مسرح الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، لتمثيل جريمته، دخل إلى المنزل المكون من طابق واحد، ويقع على شقتين في مركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، ومثّل أمام محقق النيابة الذي بدأ في استجوابه.

وقف المتهم منتصب القامة، رافعًا رأسه، يستقبل أسئلة المحقق بكل هدوء، اعترف بتفاصيل جريمته البشعة أثناء المعاينة التصويرية قائلًا «تخلصت منهم، رفضوا مساعدتي، وكتبوا الورث كله لأخي الكبير، قتلتهم في ربع ساعة وهربت».

معاينة تصويرية

كشف المتهم تفاصيل الجريمة بالكامل أثناء المعاينة التصويرية قائلًا: «وصلت البيت عقب المغرب بنصف ساعة تقريبا، فتحت باب الشقة، وجدي أمي وأخوي نائمان، جلست قليلا، ثم دلفت إلى المطبخ، وأنهيت حياتهما بسكين، ثم توجهت للشقة المجاورة التي يقيم فيها والدي، وخرجت في هدوء وألقيت سلاح الجريمة في المصرف، ثم ذهبت لتناول الطعام وجلت على أحد المقاهي، بعدها سافرت إلى الإسكندرية».

وتابع المتهم في اعترافاته: «أخبرني عمي بواقعة مقتل أخي وأمي وأبي، فعدت إلى كفر الشيخ وحضرت الجنازة والعزاء، ولم تكن هناك أي شبهة حولي وقتها، حتى انكشف الأمر، وتوصلت المباحث لي».

حبس المتهم 15 يومًا

عقب الانتهاء من تسجيل اعترافات المتهم بالصوت والصورة، أصدرَت النيابة قرارًا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وتحفظت على الكاميرات التي التقطت صورة للمتهم أثناء سفره إلى الإسكندرية بعد تنفيذ جريمته، وتمّ عرضه على قاضي المعارضات، وتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إنَّ النيابة العامة استعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحايا، تمهيدًا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية خلال أيام.