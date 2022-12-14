حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 14-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج العذراء بالتروي والهدوء، كما أنه يميل إلى الوحدة، ويجد سعادته في ذلك، وذلك على الرغم من أنه اجتماعي، ودود ولطيف في تعاملاته.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

اكتمال القمر معاكس اليوم بالنسبة لموليد برج العذراء، لذا لا تدع سرعة الانفعال تصل بك اليوم إلى حد التهور، واحرص على ألا تدع رغبتك في الحصول على الاستقلال تأتي معك بنتائج عكسية، ولا تتسرع ولا تدع إصرارك يصلك إلى حد العناد كثيرا، ولا تبالغ في عنادك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

وجود مواجهة بين القمر والشمس، قد تعيدك لذكريات مؤلمة، لذا فلا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتتسبب لك في حالة توتر، واعمل على حماية نفسك من بعض الفضوليين والمتدخلين بشؤونك، حتى لا تتفاقم الخلافات بينك وبين شريك حياتك أو أسرتك، ولا وتدخل في نقاشات حادة، بحسب حظك اليوم على الصعيد العاطفي.