دور العرض تستقبل غدا الجزء الجديد من «آفاتار» بعد 13 عاما من المغامرة الأولى

أكثر من 100 حفلة يوميًا تستعد لاستقبال جمهور الجزء الجديد من الفيلم العالمي الشهير Avatar للمخرج جايمس كاميرون، ويحمل عنوان The Way of Water في دور العرض المصرية، وذلك بعد 13 عامًا من عرض الجزء الأول من الفيلم والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، ليتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات بجمعه أكثر من 2.8 مليار دولار على مستوى العالم. ويخطط كاميرون لإطلاق ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة حتى عام 2028.

دور العرض تستقبل فيلم Avatar

وسيعرض الفيلم غدا عبر شاشات عرض كل من «فوكس سينما سيتي سنتر ألماظة ومول مصر، وأركان وصن سيتي وجالاكسي المعادي وجراند نايل تاور وأيماكس بلازا، 90 بوينت» وغيرها من دور العرض، وبذلك تكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط التي سيبدأ بها عرض الفيلم مع 12 دولة أخرى في نفس التوقيت منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدانمارك وإيطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومين.

مدة فيلم Avatar

وتصل مدة الفيلم إلى 3 ساعات، وهو ما كشف عنه المخرج كاميرون، قائلا «لا أرغب في سماع شكوى من أي شخص بسبب طول مدة الفيلم، فهم يجلسون ويشاهدون التلفاز لمدة 8 ساعات، لقد شاهدت أطفالي يجلسون ويشاهدون 5 حلقات على التوالي، مدة الواحدة منهم ساعة، إليكم التحول الكبير في النموذج الاجتماعي الذي يجب أن يحدث: لا بأس أن تنهض وتعود لمشاهدة الفيلم».

وأضاف مخرج الفيلم «لست قلقا بشأن آراء المتصيدين، فهم يقولون إنّه لا أحد يهتم ولا يستطيعون تذكر أسماء الشخصيات أو شيء حدث في الفيلم، ثم يشاهدون الفيلم مرة أخرى ويكتشفون أنّهم مخطئون، لذلك أنا لست قلقًا بشأن ذلك».

وأشار إلى أن فيلم The Way of Water كان مكلفًا للغاية إذ وصلت ميزانيته لأكثر من 400 مليون دولار، ومع ذلك فقد أشار بأنه أسوأ حالة عمل في تاريخ الأفلام، وذلك قبل أن يكشف عن أن الجزء الثاني من Avatar الذي طال انتظاره سيحتاج إلى مرتبة عالية في شباك التذاكر العالمية من أجل تحقيق التكافؤ.

وأكّد أنَّ الفيلم يستعد لافتتاحية تتراوح ما بين 150 و175 مليون دولار محليا عند عرضه، ومن المرجح أن يواصل الجزء الجديد من سلسلة Avatar التربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما، بعد تجاوز كاميرون عددا كبيرا من المواعيد وتواريخ الإصدارات التي منحت للفيلم على مدار العام ونصف الماضي، بسبب جائحة كورونا وعدد من الأسباب القهرية التي عطلت عرض الفيلم.

ومن فريق الجزء الأول يضم سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر وستيفن لانج، بينما أنضم إليهم إيدي فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.

وكان الفيلم قد تلقى ردود فعل أولية إيجابية بعد عقد عرض خاص للنقاد في لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بـ الفيلم الجديد، إذ قال الناقد جوش هورويتز «يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق»، بينما قال عنه المخرج جاليرمو ديل تورو «إنجاز مذهل، Avatar: The Way Of Water مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي».