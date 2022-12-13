خبير اقتصادي: العقار من أفضل أنواع الاستثمار حاليا.. «لو عندك سيولة الحق اشتري»

يشهد السوق العقاري تباطؤا في مبيعات الوحدات منذ فترة بسبب زيادة المعروض عن الطلب، ويترقب العاملون بالقطاع مصير أسعار الوحدات وحركة المبيعات خلال العام المقبل، في ظل تداخل عدة عوامل محلية وعالمية أبرزها أزمة التضخم العالمية وتغير سعر الصرف.

«عز الدين»: عام 2023 سيشهد تفاوت في أسعار الوحدات المعروضة للبيع

توقع الدكتور أحمد عز الدين، الخبير الاقتصادي، أن تشهد الوحدات السكنية المعروضة للبيع تفاوتا في الأسعار بداية من العام المقبل، طبقًا لاختلاف قدرات المطورين العقاريين على الصمود أمام نقص السيولة بالسوق.

وأضاف «عز الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ كبار المطورين العقاريين مستمرون في عملهم بالسوق، لقدرتهم على تحمل البيع بأسعار أقل من القيمة العادلة للحصول على السيولة اللازمة لمواصلة مشروعاتهم للتطوير العقاري، موضحاً أنَّ أسعار الوحدات المعروضة حالياً لم تصل للسعر العادل، وهي فرصة كبيرة للشراء أمام الراغبين في امتلاك وحدات إما للاستثمار أو للسكن.

«لو عندك سيولة الحق اشتري عقار»

وتوقع الخبير الاقتصادي، زيادة سعر الوحدات على مدار 2023، بنسبة تصل 40%، ناصحاً أصحاب الوحدات بعدم التسرع في البيع «اللي عنده عقار ميبعش دلوقتي»، «ولو عندك سيولة الحق اشتري قبل أن تشهد الأسعار زيادات جديدة.

وتابع «عز الدين»، أنَّ الاستثمار في العقار دائمًا ما يكون الرهان الرابح، فالعقار كما يقال «ابنك البار»، وهو على الدوام مخزن جيد للقيمة، لكن قد يصعب تسييله في كثير من الأحيان، ويتوقف ذلك أيضاً على ظروف السوق.

شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لضبط وتنظيم السوق العقاري

وتهتم الدولة خلال السنوات الأخيرة بتنظيم وضبط السوق العقاري بما يحقق المنفعة العامة في النهاية ويساهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بأسعار في المتناول، بجانب الاهتمام بتحقيق طفرة عمرانية تمثلت في إنشاء العديد من المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع واسكان الشباب وتحديث شبكة الطرق والبنية التحتية.

كما مكنت الدولة القطاع الخاص من خوض تجربة ناجحة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يقابل احتياجات المواطنين ويفي بمتطلباتهم، وساهمت شراكته مع الدولة في تطوير السوق العقاري وضبطه.