اجتماع لجنة تسيير البرنامج الإقليمي العربي لمكافحة الجريمة والإرهاب

انطلق، الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، اليوم، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2022)، الذي يعقد بالقاهرة، لمدة ثلاثة أيام، بدعوة مشتركة من قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وذكرت الجامعة العربية، في بيان، أن الاجتماع يشارك فيه ممثلو الوزارات والهيئات المعنية في الدول العربية التالية: (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية).

وأضافت الجامعة العربية، أن اجتماع هذه اللجنة يأتي في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي لهذا العام 2022، وكذلك الإعداد للبرامج والمشاريع المشتركة المستهدف تنفيذها بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الإقليمي (2023-2028) بشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة.

ويشمل كذلك، الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة، والتي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية.