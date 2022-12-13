أحمد عماد بطل «سيشن» النجوم: صورت 20 فنانا.. ونفسي أوصل للعالمية

آلاف المصورين يلتقطون الصور والفيديوهات للمناسبات والأشخاص، كل له ميزته وموهبته الخاصة، يصنعون اللقطات والأحداث، منهم المصور أحمد عماد، والذي صنع لقطته الفريدة، فذاع صيته بين العديد من الفنانين، وحقق رقمًا فريدًا وأصبح مصورًا لأكثر من 20 فنانًا.

بدأ أحمد عماد، ويعرف بـ«مصور النجوم»، اكتشاف موهبة التصوير لديه منذ عام 2017، بدأ مصورًا صغيرًا، وطوّر من عمله، فابتكر أفكارًا جديدة في التصوير، وفقًا لما رواه لـ«الوطن»: «حاولت أغير طريقة زوايا التصوير وابتكار زوايا جديدة تظهر الشخص بشكل مختلف عن العادة، وكمان طلبت منهم وضعيات مختلفة بتظهر الصورة بشكل فريد».

صعوبة في إقناع الزبائن بأفكاره

واجه «عماد» في البداية صعوبة في إقناع زبائنه بأفكاره، حيث حاول في كل مرة إقناعهم لتحقيق أفضل لقطة: «كنت بقول لهم يدوني الفرصة أوريهم أفكاري الجديدة، وعجبهم الشغل واقتنعوا بيه».

مرحلة جديدة في حياة «عماد»

من زبائنه العامة إلى الفنانين، بدأ «عماد» مرحلة جديدة من حياته، استطاع خلالها تصوير سيشن لكبار النجوم: «بدأت تصوير سيشن مع الفنانة نورهان منصور والفنان أحمد غباشي، ومنهم للفنانة ناهد السباعي والفنان أحمد مهران وميس حمدان وسنتينا خليفة ومصطفى منصور ووصلت إني أعمل جلسات تصوير سيشن لـ20 فنان».

سعادة كبيرة يعيشها مصور النجوم بعد تطبيق أفكاره المختلفة، مُتمنيًا أن تُنشر أعماله في الخارج، وتحقق انتشارا عالميا: «تغلبت على كل العقوبات اللي واجهتني وحاسس بالرضا التام عن شغلي، وبحاول أطور من شغلي أكتر عشان أوصل للأفضل».

«عماد»: أحلم بعدد كبير من المتابعين

لدى أحمد عماد 14 ألف متابع عبر صفحته الخاصة بالتصوير على تطبيق الصور الشهير انستجرام، ويتمنى الوصول إلى عدد أكبر من المتابعين.