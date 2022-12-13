إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بأسمنت بالمنيا

انقلبت سيارة محملة بالأسمنت بمدخل مدينة المنيا الجديدة من الناحية الشمالية، وتحديدا أمام قرية الشُرفا شرق النيل بمركز المنيا، ونتج عن ذلك توقف الحركة بالطريق لمدة نصف ساعة وإصابة شخصين.

انقلاب سيارة محملة بالأسمنت

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب السيارة رقم «1253 ف ل ص نقل»، محملة بالأسمنت بمدخل قرية الشرفا المؤدي لمدينة المنيا الجديدة.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة وانحراف السيارة، مما أسفر عن إصابة وليد سليمان، 38 سنة، سائق، وصادق جلال فؤاد، 32 سنة، تباع، ويقيمان بمحافظة بني سويف، وتنوعت الإصابات بين غيبوبة وكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج.

رفع السيارة

ونٌقل المصابان الى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، ودفعت الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين بلودر لمكان الحادث، لرفع السيارة وتسير الحركة المرورية بالطريق.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي وفريق من إدارة المرور بالمنيا، حيث أفادت التحريات الأولية أن السيارة كانت محملة بـ55 طن أسمنت، وكانت قادمة من محافظة بنى سويف في اتجاهها الي مدينة المنيا وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.