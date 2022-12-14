عامل يستولى على مليون جنيه من 5 أشخاص بسوهاج لتوظيفها في تجارة السجائر

استولى عامل على مبلغ مليون جنيه من 5 أشخاص، لتوظيفها بتجارة السجائر بسوهاج، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد لقسم شرطة جرجا، يتضمن بلاغ من قبل المدعو «إبراهيم م ا ا»، 24 عاما، ومعه 4 أشخاص، يقيمون بمحافظتي قنا والأقصر.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهم

ويفيد البلاغ بتضررهم من المدعو «إسماعيل ح ا ح»، 27 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه، لتوظيفها فـي مجال تجارة السجائر مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده، أو رد تلك المبالغ.

تحرير محضر بالواقعة

وعقب استصدار أذن النيابة العامة بسوهاج، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحول العقوبة القانونية المنتظرة، قال المحامي علاء سرحان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ العقوبة المتوقعة للاستيلاء على أموال الآخرين، تصل إلى السجن 7 أعوام.