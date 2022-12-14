كيف ترد سلعة اشتريتها «أون لاين»؟.. إليك الشروط

يتسوق العديد من الأشخاص عبر الإنترنت، ويطلبون منتجات مختلفة من مواقع التسوق بدلا من الذهاب إلى المحال التجارية توفيرا للوقت والجهد، ولكن عندما يصلهم ما يطلبونه قد يجدون به عيب أو غير مناسب، لذا يقررون استرجاعه.

ويتساءل الكثيرون عن شروط استرجاع المنتجات التي جرى طلبها أون لاين من مواقع التسوق المختلفة، وهو ما أوضحه جهاز حماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيفية استرجاع المنتجات

ونصت المادة 21 رقم 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، على تنظيم العلاقة بين التاجر والعميل، في كل الأحوال بما يشمل التسوق أون لاين أو من المحال مع ضمان حقوق المشتري، نستعرضها كما يلي:

أولاً : الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ 14 يوم من تاريخ استلام السلعة بدون سبب

للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها.

واستثناء من ذلك، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2- إذا كانت السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.

7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها .

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يوما من تاريخ الاستلام

- للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب.

وفي هذه الأحوال على المستهلك اللجوء للمورد (البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة) وتوضيح العيب.

ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناءً على طلب المستهلك باستبدال السلعة، أو استردادها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك خلال أسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه، ويكون استرجاع المبلغ المدفوع بذات طريقة الشراء.

وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة للمستهلك الحق في تقديم شكوى للجهاز الذي يتولى بدوره فحص الشكوى والتحقيق فيها، والتواصل مع المورد وإصدار قرارٍ ملزمٍ في هذا الشأن.