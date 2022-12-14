لأول مرة.. تفاصيل دوري كرة القدم فوق الـ 40 عاما بالشرقية

أعلنت جمعية قدامى ولاعبي كرة القدم بالشرقية، انطلاق دوري فوق الـ40 سنة، تحت رعاية الجمعية بداية من 22 ديسمبر الجاري.

دوري فوق الـ 40 سنة لكرة القدم

وقال الكابتن حسين محمد فتحي، مؤسس جمعية قدامى ولاعبي كرة القدم بالشرقية، إن الهدف هو إحياء فكرة ممارسة النشاط الرياضي بعد الأربعين، نظرا لأهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة بشكل عام، والوقاية من الأمراض التي يتعرض الشخص للإصابة بها كلما تقدم به العمر، وتحقيق أمنية اللاعبين في مواصلة لعب كرة القدم، لافتا إلى أن العمر مجرد رقم ولا يمثل عائقا إذا أراد الإنسان تحقيق أي هدف.

هدف اجتماعي لتحقيق التكافل بين اللاعبين

وأضاف حسين محمد فتحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف الثاني للجمعية هو اجتماعي، لتقديم المساعدات اللازمة للاعبين، خاصة الذين يعانون من أحوال مادية صعبة، مؤكدا ضرورة التكاتف وتحقيق التكافل الاجتماعي، ولا يقتصر ذلك على كرة القدم وإنما في مختلف القطاعات.

منطقة الشرقية لكرة القدم

وأشار إلى أن الجمعية تحت التأسيس، وجاري إنهاء إجراءات تشهيرها لتكون تحت مظلة الحكومة، مشيدا بدور الدكتور ياسر عبد العظيم رئيس، اللجنة المشرفة التي تدير المنطقة الشرقية لكرة القدم، وأيضا خالد جميل نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرقية للكرة، لافتًا إلى تقديمها المساعدات اللازمة، وإزالة أي عوائق لتنظيم دوري فوق ال 40.

تكوين 15 فريق وتقسيمهم إلى مجموعتين

ولفت حسين محمد فتحي، إلى أن بداية تنظيم الدوري بدأت باستطلاع رأي اللاعبين القدامى، وحظيت بقبول واسع، وتم تكوين الفرق وعددها 15 فريقا تم تقسيمهم لمجموعتين هم: المجموعة الأولى تضم فرق «أولاد سيف وكفر صقر والعصلوجى والزنكلون ومنيا القمح ونجوم الشرقية وصان الحجر».

أما المجموعة الثانية فتضم فرق «شباب ناصر وبلبيس والصفوة وبني شبل وشباب ناصر (أ) وبردين وبحطيط ومعهم شبلنجة» أحد فرق القليوبية الذي صمم على المشاركة.

انطلاق أولى المباريات 22 ديسمبر

وتابع، حسين محمد فتحي أنه من المقرر بدء أولى المباريات 22 ديسمبر الجاري، موضحا أن الفرق المشاركة تتولى تأجير الملاعب لإقامة المباراة وتوفير ملابسهم على نفقاتهم الخاصة.

وأوضح أن من شروط دوري الـ 40 سنة موسم 2023/2022 المقامة تحت رعاية جمعية قدامى اللاعبين بالشرقية وهي «الالتزام بلائحة الاتحاد المصري لكرة القدم موسم وقيد عدد 30 لاعب لكل فريق منهم 25 لاعب فوق 40 سنة و 5 فوق 35 سنة على أن يشارك في كل مباراة لاعبين ويكون تغييرهم بلاعبان تحت السن.

وتابع:«التغيير مفتوح على 3 توقفات ولا تحتسب التغييرات بين الشوطين من ضمن التوقفات ومدة المباراة 70 دقيقة على شوطين، وعلى الفريق صاحب الملعب عليه تجهيز 10 قميص مرقم في حالة تشابه لون الزي الخاص به مع الفريق الضيف.

وأضاف: «يدير المباريات حكام متقاعدين من الاتحاد المصري لكرة القدم يحصل الفريق الحاصل على البطولة على كأس البطولة».