عاجل.. رئيس الوزراء يحذر التجار: لن نسمح باستغلال الشعب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تمر بظروف الآن لا يصح فيها ترك فئة للأسف الشديد تتاجر بالشعب وتحاول استغلال الموقف، « أحنا مش بندخل في السعر نفسه، بس أي سلعة معروضة يبقى لازم مكتوب عليها السعر، إحنا موجودين النهاردة عشان هذا الأمر».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، « هناك سلع استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية، دي سيتم التنسيق بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات أن يتم وضع مدى سعري لهذه السلع، بتكلم عن السلع الاستراتيجية التي تمس بها حياة المواطنين، وليست كل السلع يتحط مدى سعري لهذه السلع طبقا للجودة والبراند بتاعها أو النوع يتقال هذا المنتج المدى السعري لهذه السلعة يبقى سعر الكيلو فيها يتراوح من كذا لكذا».

وتابع: « هذه الارقام يتم مراجعتها بشكل شهري بحيث تكون متوافقة مع اسعار السلع واسعار المدخلات، ويتم التنسيق في هذا الشأن مع الدولة وأجهزتها، ويتم الالتزام بهذه الأسعار من كل سلاسل البيع».