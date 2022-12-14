تجمع أصدقاء مصر بالكونجرس: واشنطن لن تنسى فضل القاهرة في فتح باب السلام بالشرق الأوسط

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر في فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.