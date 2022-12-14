مصر والقمة «الأمريكية- الأفريقية» كلمة السر في تنمية القارة السمراء (ملف خاص)

تدرك مصر حجم الطموح والآمال المستقرة فى عقول وقلوب أبناء القارة الأفريقية، تؤمن أنها جزء من هذه القارة المتعطشة للتنمية وقدَرها أن تقود جهود شعوبها الراغبة فى التطوير وتوفير حياة كريمة تليق بالقارة السمراء.

هذا ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشاركة فى القمة الأمريكية - الأفريقية، فقد ذهب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مُحمَّلاً بهموم قارة، وباحثاً عن مصالح مشتركة تجمع بين القاهرة ومختلف العواصم الأفريقية، ذهب إلى القمة حاملاً أجندة لا تتوقف عند حدود الأولويات العاجلة لأبناء أفريقيا، بل تمتد لتفاصيل تضع حلولاً لأزمات عالمية بإمكان القارة السمراء أن تسهم فيها بدور يجنب العالم مصاعب وأزمات كثيرة.

إسهامات الرئيس السيسى فى هذه القمة تتجاوز حدود الفعاليات المقررة سلفاً، فهو الرئيس الذى حرص -ولا يزال- على المشاركة الفاعلة فى كل الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات والقمم التى عقدتها الدول الكبرى مع القارة الأفريقية، لبحث سبل تحقيق الاستفادة المشتركة والتعاون الاقتصادى، والرئيس الذى خاض جهوداً غير مسبوقة لرفع طموحات أبناء القارة الأفريقية فى تحقيق التنمية المستدامة، وإنهاء الصراعات، والقضاء على الفقر والأمراض، والتغيرات المناخية التى أثرت سلباً على الدول، ووقف نزيف الهجرة غير الشرعية وغيرها من المشكلات التى تشغل شعوب القارة.

يتشارك الرئيس طموح القارة السمراء مع 49 قائداً أفريقياً يشاركون فى القمة، لكنهم يعرفون أنه الأكثر اهتماماً بمصالح شعوب القارة الأفريقية، لأنه يدرك حجم التحديات الواسعة التى يواجهونها.