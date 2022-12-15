9 مدن أكثر برودة في مصر اليوم الخميس.. سانت كاترين تسجل 5 درجات

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن 9 مدن ستكون الأكثر برودة خلال اليوم الخميس، وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة، حيث تقل عن 11 درجة مئوية، فيما ستكون 15 مدينة هى الأكثر دفئا حيث تسجل درجات حرارة عظمى 26 مئوية فأكثر.

المدن الأكثر برودة اليوم

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن 9 مدنا هي الأكثر برودة، منها سانت كاترين التي تسجل 5 درجات مئوية للصغرى، ونخل 6 درجات، والوادي الجديد 9، ثم 10 مئوية في المنيا وأسيوط وسيوة، و11 درجة في بني سويف وسوهاج والسلوم.

المدن الأكثر دفئا اليوم الخميس

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية ، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة، فإن المدن الأكثر دفئا اليوم هي أسوان بـ28 درجة، ثم 4 مدن درجة الحرارة بها 27 مئوية هي شلاتين، وأبو رماد، والغردقة، ومرسى علم، و10 مدن بها 26 مئوية، وهى شرم الشيخ وقنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم والأقصر والوادى الجديد وأبو سمبل وأسيوط