مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثي سير بالشرقية

وقع، صباح اليوم الخميس، حادثا تصادم بأنحاء متفرقة بمحافظة الشرقية، ولقي طفل وشاب مصرعهما على إثرهما، فيما أصيب 3 آخرون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

حادث على طريق الحسينية

ولفظ شاب أنفاسه الأخيرة في حادث تصادم بين سيارة و«توك توك» على طريق «الحسينية- كفر عمار»، بينما أصيب شخصان آخران بإصابات بالغة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، فيما تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إخطارا بوقوع حادثي تصادم في أنحاء متفرقة، ما أدى لإصابة 3 أشخاص ومصرع اثنين.

مصرع مسّن وطفل وإصابة 3

وأفادت التحريات بمصرع «محمد.ش»، رجل ستيني، من مدينة أبو كبير وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وإصابة «محمد.ص» شاب ثلاثيني بإصابات مختلفة، وإصابة «عنتر. أ»، شاب أربعيني، بينما لقي «محمد.إ»، 16 عاما، مقيم في ههيا مصرعه، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وإصابة خالد شاب ثلاثيني، تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين فيما تم التحفظ على الجثامين.

محضر بالواقعة

وتحررت المحاضر اللازمة بالحادث، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى، فيما تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بالدفن بعد بيان أسباب الوفاة.