«المركزي» يمهل البنوك عاما إضافيا لتخصيص 25% من تمويل للمشروعات

أعلن البنك المركزي المصري، مد العمل بالنسب المستهدفة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى ديسمبر 2023، والخاصة بإلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصعر والصغيرة والمتوسطة، مع توجيه 10% لتمويل الشركات الصغيرة، مدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 بدلاً من 31 ديسمبر 2022.

قال «المركزي»، في كتاب دوري للبنوك اليوم، إنّ قراره يأتي في ضوء متابعته المستمرة لأداء البنوك، وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصعيرة والمتوسطة، وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لتعزيز النمو الاقتصادي.