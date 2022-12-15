روسيا: الأسلحة المقدمة من الغرب إلى كييف هدف مشروع لضرباتنا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنّ جميع الأسلحة التي يوفرها الغرب إلى أوكرانيا، بما في ذلك منظومة «باتريوت» الأمريكية، ستكون هدفًا مشروعًا للضربات الروسية في حال تسليمها لكييف، وفقًا لما نقلته شبكة «العربية.نت» في نبأ عاجل.

موسكو: تدمير الأسلحة التي قدمها الغرب لكييف

وأضافت الوزارة، أنّ جميع الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا تعد أهدافًا مشروعة لروسيا، وسيتم تدميرها أو الاستيلاء عليها.