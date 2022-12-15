مقتل سائق «توك توك» بالغربية.. طعنه زميله بسبب خلاف مادي

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل أحد المواطنين بالغربية، حيث تبين أن مرتكب الواقعة مسجل خطر بسبب خلاف مالي بينهما.

وفاة سائق «توك توك» على يد زميله

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات بوصول سائق «توك توك» مقيم بدائرة القسم مُصابا بجرح طعني بالصدر، وتوفى أثناء إسعافه واتهم والده سائق «توك توك»، له معلومات جنائية مقيما بدائرة القسم بالتعدي على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.