ضبط 250 طن أرز شعير في مخزن بدمياط بقصد حجبها عن الأسواق

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط من ضبط المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص لتجارة الحبوب بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط، لقيامه بتخزين كميات من أرز الشعير دون الحصول على تصريح بقصد الحجب عن التوريد لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط في حيازته 250 طن أرز الشعير.

استغلال أطفال بدائرة قسم شرطة الجمالية

ووفقا لبيان صادر عن الداخلية، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص وسيدة باستغلال أطفال بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة في أعمال التسول ما يعد جريمة اتجار بالبشر.

وعقب تقنين الإجراءات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة من ضبطهما، وتبين أنهما ربة منزل، وعامل، يقيمان بمحافظة الجيزة وبحوزتهما مبلغ مالي وبصحبتهما طفل يبلغ من العمر عام، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا باستغلال الطفل المضبوط بصحبتهما في أعمال التسول واستجداء المارة.

وأضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع، كما أمكن ضبط ثلاث سيدات حال تواجدهن بذات المنطقة وبحوزتهم مبالغ مالية حصيلة التسول، وبصحبتهن أطفالهن لاستغلالهن في أعمال التسول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المتهمين والمجنى عليهم.