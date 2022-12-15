وزير البترول لـ«طاقة النواب»: 34 مشروعا حتى ديسمبر 2022 لتنمية حقول الغاز

أكد وزير البترول المهندس طارق الملا مساعي الوزارة لتعظيم إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، قائلا: «فاتحين الباب لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، ونبشركم الفترة المقبلة، سيكون هناك اكتشافات أكثر».

اجتماع طاقة النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة الطلب المقدم من النائبة آية فوزي بشأن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، في التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، والتوسع في تصدير الغاز الطبيعي، ودخول أسواق جديدة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في فتح أسواق جديدة.

وأشار وزير البترول إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي، إذ جرى تنفيذ 34 مشروعا حتى ديسمبر 2022، بإجمالي استثمارات بلغت 561 مليار جنيه.

تكلفة استيراد الغاز الطبيعي

ونوه طارق الملا بتكلفة استيراد الغاز الطبيعي خلال الفترة 2015 حتى سبتمبر 2018، بلغت 127 مليار جنيه، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد ذلك.

وكانت النائبة قد أكدت في كلمتها أهمية التوسع في الدخول بالغاز الطبيعي المصري إلى أسواق جديدة في أوروبا، لاسيما بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية، مشيدة بخطة التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي والاكتشافات المهمة، وعلى رأسها حقل ظهر، حيث وضع مصر على مصاف الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومعاودة التصدير.