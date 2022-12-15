عالم أزهري: ذكر ربنا أكبر عبادة على الإطلاق

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن فريق من العلماء فسر الآية الكريمة: «وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ»، بأن ذكر الله عز وجل أكبر عبادة على الإطلاق، وأكبر من أي شيء على الإطلاق، وفريق آخر قال، إن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، مستشهدين بقوله تعالى: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ».

هذه الكلمة في القرآن بمثابة «شفرة»

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، أن فريق من العلماء فسر الآية الكريمة «إنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ» بقولهم بأنه إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فذكر الله أكبر فلا يبقى معه فحشاء أو منكر طالما أنت ذاكر لله.

من جانبه علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القرآن الكريم يحتوي على كلمة بمثابة شفرة، هذه الكلمة تفرج عن الهموم وهي كلمة «الله أكبر»، متابعا: «الكلمة دي بتعمل نفس تأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر».

كلمة الله أكبر آمر وناهي للمؤمن

وواصل: «كلمة الله أكبر إشارة من القرآن إلى أمرين، أداء تعبدي بدني وهو الصلاة، وإلى أداء لفظي في قول كلمة الله أكبر».

وأوضح أن الصلاة في هذه الآية تنهى عن الفحشاء والمنكر بينما كلمة الله أكبر تأمر المؤمن بالصلاة فهي آمر وناهي.