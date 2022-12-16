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الكاتب الصحفي أحمد الدريني: قدمنا 50 فيلما وثائقيا

كتب:

أحمد حامد دياب
04:54 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022
الكاتب الصحفي أحمد الدريني

الكاتب الصحفي أحمد الدريني

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الانتاج الوثائقي أن وحدة الأفلام الوثائقية قدمت ما يزيد عن 50 عملا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ذلك عزز قرار عمل قطاع وثائقي لتنبثق عنه القناة.

قطاع الأفلام الوثائقية يمارس المفهوم الأوسع للتوثيق

وأوضح «الدريني» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن قطاع الأفلام الوثائقية يمارس المفهوم الأوسع للتوثيق، وسيكون لديه مهام أخرى مرتبطة بأنشطة الشركة المتحدة، ومنها التدقيق التاريخي لبعض الأعمال والحصول على وثائق تخص مصر في نواحي مختلفة وإجراء برتوكولات تعاون مع مؤسسات كبرى، وفحص وثائقها وأرشفتها وإعادة إنتاجها بصورة وثائقية ملائمة.

مشروع معرفي أوسع والقناة ذراع إعلامية

وأشار إلى أن قطاع الأفلام الوثائقية مشروع معرفي أوسع، والقناة تعتبر ذراعه الإعلامية، بالإضافة للأنشطة الأخرى.

واعتبر الدريني أن ما يميز هذه القناة هو الوطنية، مشيرًا إلى أن تاريخ آخر 100 عام مملوء بالأحداث الجسيمة والمهمة، وقيام دول وزوال أخرى وحدود جديدة، ومشاكل تقسيم ومشاكل عرقية وطائفية لا تنتهي، لابد أن يكون هناك من يروى هذه القصص.

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