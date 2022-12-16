غلق 8 منشآت وضبط 495 حالة إشغال متنوعة في حملات بالإسكندرية

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومتابعة مواعيد الغلق الشتوية، استهدفت شوارع مصطفى كامل والمسرح وميدان توريل وشوارع 30 ومحمد نجيب وإسكندر إبراهيم وخالد بن الوليد، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 منشآت، والتحفظ على 210 حالات إشغال متنوعة.

ونفذ حي وسط، برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، استهدفت شوارع زين العابدين وهند وجرين ومحرم بك والحديني والرصافة والمحكمة وميدان محطة مصر والخديوي وسلامة حجازي والميرغني وكينج عثمان والخازن وإسماعيل مهنا وابن الخطاب والوارق والبرامكة وسوق شيديا والأندلس وعمر لطفي وبورسعيد ومسجد رمضان يوسف ونواكراتيس وبورسعيد لاجيته، وأسفرت الحملة عن ضبط 180 حالة إشغال متنوع، و90 حالة إشغال هالك.

ضبط 65 حالة إشغال متنوعة

كما شهد حي شرق، برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لمتابعة مدى التزام المحال بمواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات، استهدفت منطقة عزبة سعد وشارع الفتح سابا باشا وطريق الجيش من شارع الدلتا حتى شارع المشير، وطريق الحرية حتى شارع قيس وتوفيق محمد يس والدير ومصطفى المغربي وصفوت منصور وابن الباريزي والنيروزي وحلمي بهجت، وأحمد علام، وأسفرت عن ضبط 65 حالة إشغال متنوعة، وفرض غرامات فورية بنحو 4 آلاف جنيه.

ونفذ حي المنتزه ثان، برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مكبرة للتأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الشتوية، استهدفت شارع اللواء حسين كامل، وأسفرت عن غلق وتشميع منشأتين، وضبط 40 حالة إشغال متنوعة.

الالتزام بالمواعيد الشتوية

وواصل حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملاته لإزالة الإشغالات التي تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات، شملت شوارع السلطان شاه والبيهقي، وأسفرت عن غلق منشأة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وضبط كمية كبيرة من الإشغالات.

استمرار الحملات الرقابية بالإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أن المحافظة تواصل حملاتها الدورية والمفاجئة على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.