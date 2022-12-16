معلومات عن حفل عمرو دياب في الكويت.. للعائلات والتذكرة تصل لـ12 ألف جنيه

يحيي الهضبة عمرو دياب، اليوم الجمعة، حفلا غنائيا في الكويت، طُرحت التذاكر الخاصة به، منذ ما يقرب من شهرين، عبر الموقع الرسمي للحجز

وإليك أبرز المعلومات عن حفل عمرو دياب فى الكويت:

- يقام الحفل بمدينة الكويت لرياضة المحركات.

- يقدم الحفل الهضبة وفرقة ميامي.

- يمكن حجز التذاكر من موقع «إيفنت».

- يبدأ الحفل 8 مساءً، ويستمر حتى 1 صباحًا، بتوقيت الكويت.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الكويت

تنقسم أسعار تذاكر حفل المطرب عمرو دياب، إلى 6 فئات: الأولى بـ150 دينارا كويتيا، أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري، والثانية بـ100 دينار، أي ما يعادل 8 آلاف جنيه.

تبلغ أسعار الفئة الثالثة 80 دينارا، أي ما يعادل نحو 6450 جنيه، والرابعة 70 دينارا (5600 جنيه)، والخامسة 55 دينارا (4400 حنيه)، والأخيرة بـ40 دينارا (3200 جنيه).

وكان الهضبة، قد طرح الهضبة البوستر الرسمي للحفل، والذي يكشف عن مكانه وموعده، واقتصار الحفل على العائلات.

ألبوم عمرو دياب الجديد

يذكر أن عمرو دياب، طرح مؤخرا، أغنيته الجديدة «من 6 لـ9»، ضمن ألبومه الجديد، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

وسبقها أغنية «باريس»، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري، تصوير كريم نور.