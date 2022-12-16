موعد إجازة نصف العام 2023 للمدارس.. تنتهي 9 فبراير المقبل

مع انطلاق الامتحانات العملية لعدد من الصفوف الدراسية المختلفة، وقرب انطلاق امتحانات نصف العام، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن موعد إجازة نصف العام 2023 للمدارس، وهو ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، في بيان لها مشيرة إلى موعد انتهاء الامتحانات الخاصة بالصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية أيضا.

وفي السطور التالية، نعرض موعد إجازة نصف العام 2023 للمدارس، وفقا لما كشفته وزارة التربية والتعليم.

موعد إجازة نصف العام 2023 للمدارس

وجاء موعد إجازة نصف العام 2023 كما يلي:

يبدأ موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 للمدارس من 28 يناير المقبل، وذلك عقب الانتهاء من أداء امتحانات الترم الأول، وتستمر الإجازة الممنوحة لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية، حتى 9 فبراير ولمدة 15 يومًا، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية في شهر فبراير، وبالتحديد يوم 11 فبراير، ويمتد حتى يوم 8 يونيو.

قرارا بتقديم امتحانات نهاية العام

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، حيث تقرر تقديم مواعيد الامتحانات على أن تبدأ

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 بعد ان كانت 3 يونيو.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 27 مايو 2023 بعد أن كانت 8 يوليو 2023.