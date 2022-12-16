بدء امتحانات المهام الأدائية بالأزهر لـ«رابعة وخامسة ابتدائي» بالقليوبية غدا

أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية على صفحتها الرسمية، انطلاق امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري اعتبارا من غداً السبت للفصل الدراسي الأول.

المهام الأدائية هي أنشطة تقيس مستوى فهم الطالب

وكشف بيان المنطقة الأزهرية بالقليوبية أن المهام الأدائية هي أنشطة تقيس مستوى فهم الطالب واستخراج بعض المهارات مما قد درسه في كل مادة.

وأضاف البيان أن المهام الأدائية لها 35 درجة من مجموع امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتقسم الدرجات إلى 15 درجة لشهر أكتوبر و15 درجة لشهر نوفمبر، و35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة و30 درجة امتحان للفصل الدراسي الأول فيصير المجموع 100 درجة لكل مادة في الفصل الدراسي الواحد ماعدا القرآن الكريم.

تقسيم درجات امتحانات المهام الأدائية بأزهر القليوبية

حيث تم تقسيم الدرجات فيه إلى 25 درجة لشهر أكتوبر، و19 تحريري + 6 شفوي، و25 درجة لشهر نوفمبر 19 تحريري + 6 شفوي، و12,5 درجة شفوي للفصل الدراسي الأول، و37,5 درجة امتحان تحريري للفصل الدراسي الأول، حيث أن القرآن الكريم ليس له مهام أدائية فيصير المجموع 100 درجة للقرآن الكريم وتجمع درجات الفصل الدراسي الأول مع درجات الفصل الدراسي الثاني وتُقسم على 2 ليكون المجموع آخر العام 100 درجة لكل مادة.

وأعلنت المنطقة الأزهرية أن غداً السبت سيتم عقد مهمة أدائية في اللغة العربية ومهمة في التربية الإسلامية ومهمة في الرياضيات اعتبارا من التاسعة صباحا، حتى زمن الخروج الثانية عشر ظهراً.

كما سيتم عقد المهام الأدائية الأحد في مواد المهارات المهنية والدراسات الاجتماعية والعلوم.

يوم الإثنين في مواد اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والمستوى الرفيع.

ووجه الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية والإشراف الفني الكامل للتوجيه على كل مادة.