موعد صرف معاشات شهر يناير 2023.. تفاصيل استعدادات «القومية للتأمينات»

يترقب أصحاب المعاشات، موعد صرف معاشات شهر يناير 2023، التي تشهد استمرار صرف المنحة الاستثنائية التي حددها مجلس الوزراء بقيمة 300 جنيه، وتستعد منافذ صرف المعاشات للبدء في إجراءات العمل التي تتيح للمواطنين الصرف تيسيراً على كبار السن من خلال منافذ متعددة، إذ ينتظر الصرف ما يقرب من 10 ملايين و700 ألف شخص.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2023 بالزيادة الجديدة

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيجري صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي أقرها مجلس الوزارء، ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي كشف عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التخفيف عن المواطنين، وخصصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددا من المنافذ قبل حلول موعد صرف معاشات شهر يناير 2023، التي تبدأ يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2023

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنه يمكن للمستحق أو صاحب المعاش أن يقوم بتحويل المعاش الخاص به من خلال المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، عن طريق أن يتوجه لفرع الشركة التابع لها الخط الخاص به وتقديم طلب بفتح محفظة إلكترونية، كما أوضح بنك ناصر، أن صرف معاشات شهر يناير سيكون متاحاً من خلال فروع البنك المختلفة، إذ ستجري تعذية ماكينات الـ «ATM» بشكل مستمر تزامناً مع موعد صرف معاشات شهر يناير 2023.

ويمكن للمواطنين الحصول على معاشات شهر يناير 2023 من خلال منافذ مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، أو بنوك القرى، أو ماكينات الصرف الآلية، أو منافذ فوري، أو كارت ميزة، أو البنوك، أو المحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة، أو بنك ناصر الاجتماعي.