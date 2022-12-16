مصروفات التعاقد على شقق تطوير عواصم المحافظات وطرق السداد

يلزم عند التقدم لشراء الوحدات السكنية بمشروع تطوير عواصم المحافظات «داره»، سداد وديعة الصيانة المقررة بنسبة «8%» من قيمة الوحدة السكنية عند استلام الوحدة، حسبما أعلنت وزارة الإسكان بالمرحلة الأولى من المشروع بمحافظات المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس ودمياط وكفر الشيخ.

ويتم وضع 7% كوديعة بنكية تدر أرباحًا تستخدم بالصيانة، بينما 1% تستخدم للعام الأول بالصيانة لحين تحقيق عائد للوديعة، ويتم مل تسوية مالية بنهاية العام.

مصروفات التعاقد على الوحدات السكنية

كما يتم سداد مصاريف المرافق الخاصة بالوحدات السكنية، بمشروع تطوير عواصم المحافظات من عداد الغاز وعداد الكهرباء وعداد المياه والتليفون عند توصيلها بالوحدة السكنية،«الوطن»، تنشر بيان مصروفات التعاقد وطرق التسديد.

جدية الحجز بشقق مشروع تطوير عواصم المحافظات

- يسدد راغبو شراء شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات جدية الحجز 15%، التي تقدر بـ75 ألف جنيه كحد أدنى، ومصروفات التسجيل المقدرة بـ600 جنيه تسدد جميعها دفعة واحدة عن طريق 4 طرق هى:

-التحويل البنكي الداخلي لبنك التعمير والإسكان.

- نقدا في أحد فروع بنك التعمير والإسكان.

-التحويل الخارجي من أى حساب بنكي لبنك التعمير والإسكان.

-عن طريق السيفت كوت ببنك التعمير والإسكان.

على أن يتضمن التحويل اسم المتقدم للحصول على الوحدة السكنية بمشروع تطوير عواصم المحافظات «داره»، رباعيًا والرقم القومي لبطاقة سارية.