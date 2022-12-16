خطة الحكومة: نستهدف الوصول إلى تحلية 8.8 مليون متر مياه يوميا بحلول 2050

تولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والصندوق السيادى المصرى أهمية بالغة بملف تحلية مياه البحر، وتنفيذ محطات جديدة وتطوير القائمة فى أنحاء البلاد ليصل إنتاجها إلى 8.8 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2050، و3.3 مليون متر مكعب يومياً فى إطار الخطة الخمسية الأولى، وفق رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للموارد المائية.

ووفق رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن قضية المياه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية تغير المناخ، موضحة أن مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات رغم عدم ذكرها فى اتفاقية باريس، مؤكدة أن أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لهما آثار كبيرة على الأمن المائى، وأن بعض التقديرات تشير إلى أنه بحلول 2050 سيعيش نصف سكان العالم فى أماكن لا يوجد فيها ما يكفى من المياه لتلبية احتياجاتهم، وستكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة بشكل خاص لمثل هذا الإجهاد المائى، حيث ستشمل بحلول عام 2030، 12 دولة تعانى الإجهاد المفرط، لذا تظل قضية المياه جزءاً لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ، لا سيما فى الجهود الموجهة نحو التكيف.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لـ«الوطن» أن تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوسيع مواردنا المائية يعد أفضل طريقة للمضى قدماً لتوفير الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحى، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، مشيرة إلى أن مصر والأردن، كمثال، قامتا بتحديد قطاع المياه باعتباره أولوية تنموية عليا ومجال استثمار بالغ الأهمية، نظراً لدوره فى ضمان الحق فى الصحة والرفاهية للأجيال المقبلة، فضلاً عن كونه عنصراً حيوياً فى القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائى.

وتابعت «السعيد» أن مصر والأردن شرعتا فى برامج طموحة لإنشاء مشروعات تحلية المياه، وتسريع العمل فى مجال المياه فى مواجهة التحديات المتزايدة، موضحة أن مصر تعمل على تطوير مجموعة واسعة من مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع العديد من الكيانات الخاصة، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادى فى هذا الصدد، كما أوضحت أن الأردن ستحقق من خلال مشروع تحلية المياه فى العقبة - عمان، خطوات كبيرة نحو تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه.

وزيرة التخطيط: قضية الأمن المائي ترتبط بجهود مكافحة تغير المناخ ونولي لها أهمية قصوى

وزيرة التخطيط: قضية الأمن المائى ترتبط بجهود مكافحة تغير المناخ ونولى لها أهمية قصوى.. والتعاون الشامل بشأن موارد المياه أمر ضرورى للتكامل الإقليمىوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية حشد التمويل الكافى لمثل تلك المشروعات، مؤكدة أن مصر شرعت فى أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، من خلال رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للموارد المائية، حيث تبنت الحكومة سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة وزيادة الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.

التعاون الشامل بشأن موارد المياه أمر ضروري للتكامل الإقليمي

وقالت «السعيد» إن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لتحقيق الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحى الكافى، وسبل العيش المرتبطة بالمياه، والأمن الغذائى، مشيرة إلى دور وزارة الموارد المائية والرى فى توجيه الملاحة فى مصر من خلال التحديات المائية التى ما زلنا نواجهها، ولا سيما تعزيز الجهود المبذولة لإدارة الموارد المائية المحدودة فى البلاد بشكل فعال، كما أشارت الوزيرة إلى دور وزارة الإسكان وصندوق مصر السيادى فى ترجمة التطلعات المحددة فى استراتيجية الموارد المائية فى مصر إلى نتائج ملموسة، مشيرة إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لقدرة القطاع الخاص على نقل وتوطين التكنولوجيا فى هذا الصدد.

وشددت وزيرة التخطيط على أن هذه الجهود تظهر التزام مصر بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، حيث نسعى لمكافحة تغير المناخ والاستفادة من قدرات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية الشراكة كذلك مع الشركاء الدوليين، حيث لن يؤدى إنشاء شراكات قوية إلى زيادة جهود الحكومة فحسب، بل سيكون أيضاً عاملاً رئيسياً لنجاحها.

وأكدت وزيرة التخطيط أن نجاح جميع الجهود التنموية يتوقف بشكل أساسى على توفر مياه آمنة وكافية ونظيفة، كما أكدت أن التعاون الشامل العابر للحدود بشأن موارد المياه يعد أمراً ضرورياً للتكامل الإقليمى وهو أمر أساسى لمواجهة التحدى المركب لندرة المياه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن مصر لا تزال ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء المهتمين فى جميع منصات المياه لتعزيز العمل المائى العالمى ورفع الطموح، مع الاهتمام بإشراك القطاع الخاص والعمل مع جميع الشركاء الدوليين.