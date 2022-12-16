مصحح اللهجة الصعيدية حسن قناوي لقناة الحياة: محمود عبد العزيز كان يتعلم بسرعة

كشف مصحح اللهجة الصعيدية حسن قناوي، عن بداياته الفنية، إذ ذكر أنه عمل في البداية ممثلا إذاعيا، وكان يرى الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز، يتمتع بطابع خاص في التمثيل، وكان يتقمص الشخصية بسرعة شديدة، وكان يستمع إلى اللهجة كأنه تلميذ.

وأضاف «قناوي»، خلال حواره في برنامج «بالخط العريض»، الذي يعرض على قناة «الحياة»، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، أن الفنان إسماعيل ياسين كانت لديه أخطاء في استخدام اللهجة الصعيدية إذ قال على الأوقاف «الجوجاف».

وتابع: «الفنانة دنيا سمير غانم لديها قدرة هائلة على إتقان اللهجة الصعيدية، كما أن الفنان أحمد مكي لديه ذكاء شديد في التعامل مع اللهجة الصعيدية».