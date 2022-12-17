أستاذ طب نفسي عن تربية البعض للقطط والكلاب: «محتاجين ونس»

علق الدكتور محمد عادل الحديدي أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة على النعي المؤثر الذي نشره أحد الاشخاص لقطه الذي مات، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الإنسان والحيوانات الأليفة موجودة منذ بدء التاريخ؛ ضاربًا المثل بالفراعنة وتقديسهم للحيوانات على جدران المعابد إلى الصحابي الجليل سيدنا أبوهريرة.

الإنسان يحب أن يكون في حياته ونيس

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «المحور»، أن الإنسان يحب أن يكون في حياته ونيس لأنه بطبعه اجتماعي.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأ الأمر ينتشر بشكل كبير في مصر، لافتًا إلى أنه في المجتمعات الغربية فكرة الزواج قليلة وبالتالي يربي كل شخص قطا أو كلبا.

الحيوان يمثل الوفاء والإخلاص

ولفت إلى أنه في هذه الحالة يضع الإنسان كل اهتمامه بالحيوان، مشيرًا إلى أن الحيوان يمثل الوفاء والإخلاص، مشددًا على أنه ليس كل شخص مؤهلا لتربية حيوان أليف سواء قطط أو كلاب، إذ يحتاج إلى اهتمام ونظافة وطعام وإمكانيات مادية.