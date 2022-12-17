إسلام عبدالمعين بطل مستر أوليمبيا 2022 في القوة البدنية.. حصل على «ذهبيتين»
كتب:
كيرلس مجدى
11:03 ص | السبت 17 ديسمبر 2022
إسلام عبد المعين يتوج بلقب مستر أوليمبيا
حصد إسلام عبد المعين، لاعب منتخب ألعاب القوى المصري، ميداليتين ذهبيتين بعد المشاركة في منافسات بطولة العالم «مستر أوليمبيا 2022» والتي أقيمت اليوم في «لاس فيجاس» بالولايات المتحدة الأمريكية، ليرفع علم مصر في أحد أكبر البطولات العالمية، ويحافظ بذلك على لقبه الذي حققه العام الماضي وسبقه ذلك أيضاً في عام 2019، لتصبح البطولة الثالثة له.
وقال إسلام عبد المعين، ابن الإسكندرية، إنه حصد ميداليتين ذهبيتين في «البنش بريس والديت ليفت» في الميزان المفتوح، بعد منافسة قوية مع أمريكا وروسيا، ليتمكن من رفع العلم المصري في التتويج، ويصبح بطل مستر أوليمبيا 2022 للقوة البدنية.
البطولة الثالثة في مستر أوليمبيا
وأضاف «عبد المعين» لـ«الوطن»، أنه الله أكرمه وحافظ على لقب مستر أوليمبيا للمرة الثالثة، مشيراً إلى أنها ذات البطولة التي يلعب بها البطل المصري الشهير «بيج رامي»، ولكن لعبة مختلفة.
30 عاما من الاجتهاد
وأكد أن نجاحه في حصد لقبه الثالث في مستر أوليمبيا، جاء نتيجة عمل دؤوب على مدار قرابة 30 عاما، حيث إنه رياضي منذ أن كان في الخامسة من عمره، واعتاد ممارسة الكاراتيه قبل أن يتجه إلى رفع الأثقال: «حبيت اللعبة دي لأنها مالهاش سن، وبنلعب على أرقام عالية، حتى في بدايتي الكابتن اختبرني وحملت 200 كيلو، مع إني مكنتش متوقع أني أقدر أعمل كده».
اقرأ المزيد:
-
روني كولمان مستر اولمبيا 2020
-
مستر اولمبيا
-
مستر اوليمبيا
-
مستر أوليمبيا
-
مستر اولمبيا 2022
-
ملخص بطولة مستر اولمبيا
-
تاريخ مستر اوليمبيا
-
ارنولد مستر اولمبيا
-
بيج رامي مستر اولمبيا
-
مستر اولمبيا 2023
-
مستر اولمبيا مصر 2020
-
مستر اولمبيا بيج رامي
-
بيج رامي مستر اولمبيا 2020
-
بيج رامي مستر اولمبيا 2021
-
بيغ رامي مستر اولمبيا 2022
-
بيغ رامي مستر اولمبيا 2021
-
مستر أولمبيا
-
إسلام عبد المعين